ЦБ РФ рассказал об интересе застройщиков к проектному финансированию

Москва, 30 мая. Застройщики обратились в 17 уполномоченных банков, подав 1337 заявок на получение проектного финансирования. Такие данные в ходе проводимых в Госдуме парламентских слушаний по вопросу долевого строительства озвучила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если мы посмотрим на региональный разрез, то это 72 субъекта Российской Федерации, то есть практически во всех субъектах, в которых на сегодняшний день строятся какие-либо объекты жилой недвижимости, решили подать заявки», — заявила Полякова.

Она также сравнила количество заявок, поступивших в банки, со статистикой Минстроя об объектах, которые уже готовы не менее чем на 30% и могут и дальше финансироваться за счет дольщиков.

«На сегодняшний день строится всего порядка 10 с небольшим тысяч проектов, 5821 проект — это те проекты, которые попадают под 30%-ную готовность, оставшаяся часть — 4227 проектов — это те, которые, вероятно, будут финансироваться за счет кредитов, получаемых в банках», — добавила Полякова.

Количество поданных в банки заявок — это почти 30% от общего количества проектов, отметила представитель Центробанка.

Напомним, возможность привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства с использованием эскроу-счетов была предусмотрена с 1 января 2017 года. С 1 июля 2019 года использование этого механизма станет обязательным. Исключение составят проекты, степень готовности которых составляет не менее 30%.