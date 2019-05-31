Год после «убийства» и «воскрешения» Бабченко

30 мая исполнился ровно год со дня «убийства» Аркадия Бабченко в его киевской квартире. Официальный представитель МИД России Мария Захарова почтила память «усопшего».

12 месяцев тому назад «смерть» журналиста официально подтвердили украинские власти, и в тот же день безошибочно установили виновника «злодеяния» — Кремль.

Международное сообщество заторопилось с сочувствиями, соболезнованиями и озабоченностями.

Однако днем позже наступила неожиданная развязка. Выяснилось, что преступление носило постановочный характер. «Жертва покушения» была явлена миру на специальном брифинге Службы безопасности Украины. Провести сеанс черной магии доверили главе ведомства Василию Грицаку. В важном мероприятии принял участие и непотопляемый генпрокурор Юрий Луценко.

Вишенкой на торте стало появление самого господина Бабченко, излучавшего здоровье, бодрость и оптимизм.

«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем ​​рождения и приглашаю его в зал», — пафосно произнес Грицак.

После этого, как нетрудно догадаться, на мизансцену и вышел «воскресший» мужчина. Герой дня вкратце рассказал о «спецоперации по разоблачению российских спецслужб», для которой и понадобилось инсценировать его смерть.

Мир воспринял такой поворот событий с нескрываемым раздражением и недоумением. Мол, слава Богу, конечно, что человек жив, но выставлять дураками уважаемых людей не комильфо.

Как известно, заокеанские и европейские партнеры склонны прощать Киеву любые огрехи за поддержание антироссийской политики и всякого рода экономические плюшки. Но история с Бабченко явно вышла за установленные рамки. Украинские власти сами себя выставили в качестве создателя фейков о «кровавых российских спецслужбах» на государственном уровне. Концепции «вездесущей руки Кремля» был нанесен серьезнейший удар, а ее адепты оказались в самом неприглядном свете.

Чтобы выйти из глупого положения, в Киеве смастерили новую впечатляющую версию. Оказывается, российские спецслужбы хотели ликвидировать несколько десятков политиков, журналистов, блогеров и других деятелей. Вскоре был опубликован и полный «список жертв». Документ явно готовился в спешке и выглядел, мягко говоря, неправдоподобно.

Во-первых, по необъяснимым причинам, в нем не оказалось самого Бабченко. Выходит, киллеры получили специфическое задание: устранять людей по списку, ну а Бабченко — само собой.

Во-вторых, в перечень попали малоизвестные люди, чья смерть никоим образом не могла содействовать дестабилизации ситуации на Украине. Хотя согласно версии СБУ, российские спецслужбы преследовали именно эту цель.

Вопреки попыткам украинских СМИ придать Бабченко значимости, самого Аркадия тоже сложно назвать «врагом Кремля номер один». Деятельность мужчины сводится к публикации язвительных постов на Facebook. В «творчестве» Бабченко действительно много негатива в адрес Москвы и российского народа.

Но таких писателей в Сети бесчисленное множество.

«Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от «старших братьев», можно списывать все на русских по принципу highly likely, который объявила в свое время Тереза ​​Мэй. Это очень модно», — отметил глава МИД Сергей Лавров в связи с недавним скандалом в австрийском правительстве.

Аркадия сложно назвать востребованным журналистом. Его проект «журналистика без посредничества» заключается в выспрашивании денег на пиво у подписчиков. Под своими глубокомысленными рассуждениями молодой человек оставляет с десяток способов материального поощрения автора. Кажется, он и сегодня всеми силами цепляется за мимолетную славу в надежде на лишнюю бутылочку хмельного напитка.

В-третьих, список содержал странную и откровенно бесполезную информацию.

«Напротив ряда фамилий были указаны крымские адреса прописки людей, которые давно и у всех на виду живут в Киеве. Что рождает вопрос: зачем российским спецслужбам давать украинскому киллеру явно неправильный адрес жертвы, да еще и на территории, которая контролируется самой же Россией?» — отмечает издание «Страна».

Стоит отметить также, что многие фигуранты списка открыто потешались над своим присутствием в документе.

Громкое дело заглохло на удивление тихо. Вместо обещанной «сети агентов Кремля» обвинения были предъявлены лишь нескольким фигурантам — гражданам Украины. Итогом деятельности правоохранителей стало осуждение на 4,5 года Бориса Германа.

Приговор выглядит очень мягко как для соучастия в массовых убийствах с целью дестабилизации ситуации в стране. По информации упомянутого издания «Страна», Герман — фигура весьма уязвимая. Бизнесмен рисковал внушительным сроком лишения свободы за экономические преступления. Взяв на себя роль козла отпущения в деле Бабченко, Герман избежал более серьезных неприятностей.

Суд состоялся в закрытом режиме. Словоохотливые главы украинских правоохранительных органов словно набрали в рот воды, если не сказать грубее.

Никаких разоблаченных «агентов российских спецслужб», никаких подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Ничего, кроме сомнительного приговора самому Герману.

Подводя итоги «блестящей спецоперации», отметим, что события вокруг «убийства» Аркадия Бабченко развивались по типичной схеме: громкие и голословные обвинения в адрес России, за которыми не последовало вообще никакой доказательной базы. Тихий и бесславный финал истории ярко иллюстрирует цену подобных вбросов в исполнении киевских властей.

Затея с псевдоубийством, безусловно, для киевских властей имела внутриполитиеское значение. Глава Украины руками спецслужб пытался убедить граждан в существовании и серьезности «российской угрозы». Народ Украины уже дал свою оценку стратегии Порошенко.

Поход Петра Алексеевича на второй срок обернулся для него позорным поражением.

Зе-президенту есть над чем подумать.