Захарова заявила, что агрессивная политика США вышла за все пределы

Москва, 30 мая. Агрессивная политика США, от которой страдают целые страны, окончательно вышла за границы дозволенного, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление Вашингтона о том, что США готовы применить силу против Ирана и наложить санкции на европейский механизм расчета с Тегераном.

«Агрессивное поведение США в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитой вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся «управлять» Вселенной», — пишет Захарова в Facebook.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп инициировал односторонний выход Америки из иранской ядерной сделки и вновь ввел санкции против исламской республики, нивелировав все дипломатические достижения своего предшественника.

По словам официального представителя госдепартамента Морган Ортагус, Соединенные Штаты будут добиваться заключения нового соглашения с Ираном, но уже на своих условиях. До этого момента Вашингтон намерен оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы «заставить режим вести переговоры». Эти действия вполне вписываются в озвученный Трампом принцип «мир через силу».

Европейские страны, несогласные с политикой Вашингтона, создали специальный механизм расчета с Ираном в обход американских санкций, что, разумеется, вызвало недовольство со стороны США.