Очередное заседание по делу Вышинского началось в Киеве

Киев, 30 мая. Очередное заседание по делу российского журналиста Кирилла Вышинского началось в Подольском суде Киева. В четверг в суде продолжают зачитывать обвинительный акт.

По словам адвоката Вышинского Андрея Доманского, журналист присутствует на заседании.

«Заседание началось, продолжаем зачитывать обвинительный акт», — цитирует Доманского РИА Новости.

Напомним, имеющий и украинское, и российское гражданство журналист Кирилл Вышинский был задержан в Киеве год назад. Его подозревают в «государственной измене и поддержке республик Донбасса».

Обеспокоенность в связи с арестом и содержанием под стражей сотрудника СМИ выражали в ОБСЕ. Президент России Владимир Путин, комментируя дело Вышинского, отметил, что журналист арестован исключительно за выполнение своих прямых обязанностей, за профессиональную деятельность.

Накануне руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в очередной раз назвал свое задержание совершенно незаконным. Журналист напомнил, что его арестовали без решения суда, обвинения в своей адрес Вышинский считает абсурдными и лживыми.