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Посол Белоруссии в России наделен полномочиями вице-премьера

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Посол Белоруссии в России наделен полномочиями вице-премьера

Минск, 30 мая. Белорусский посол в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с РФ, сообщило агентство БелТа.

Указ о наделении Семашко полномочиями вице-премьера подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщило агентство.

Согласно документу, Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и госорганами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества.

Напомним, глава Белоруссии Александр Лукашенко назначил Семашко послом республики в России в ноябре прошлого года.

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Автор: Данила Копп
Источник: БелТА
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