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В Совфеде объяснили необходимость поправок о защите суверенитета России

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В Совфеде объяснили необходимость поправок о защите суверенитета России

Москва, 30 мая. Российские сенаторы займутся разработкой поправок по защите суверенитета РФ от внешнего вмешательства. Об этом рассказал глава профильной комиссии Андрей Климов.

По словам парламентария, решение о необходимости разработки такого документа было принято в связи с тем, что Совфед продолжает фиксировать вмешательство США в дела России. Климов подчеркнул, что особое внимание американцев связано с новым избирательным циклом (8 сентября в России пройдет Единый день голосования. — Прим. ФАН). Планируется, что документ будет внесен в Госдуму после сентябрьских выборов.

Климов добавил, что торопиться законодатели не будут: «Избирательная кампания уже началась, а закон обратной силы не имеет». Он подчеркнул, что даже по Конституции сенаторы не имеют права вносить какие-либо коррективы, однако «определенные предложения уже есть», пишет РИА Новости.

 

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Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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