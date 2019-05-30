В Совфеде объяснили необходимость поправок о защите суверенитета России

Москва, 30 мая. Российские сенаторы займутся разработкой поправок по защите суверенитета РФ от внешнего вмешательства. Об этом рассказал глава профильной комиссии Андрей Климов.

По словам парламентария, решение о необходимости разработки такого документа было принято в связи с тем, что Совфед продолжает фиксировать вмешательство США в дела России. Климов подчеркнул, что особое внимание американцев связано с новым избирательным циклом (8 сентября в России пройдет Единый день голосования. — Прим. ФАН). Планируется, что документ будет внесен в Госдуму после сентябрьских выборов.

Климов добавил, что торопиться законодатели не будут: «Избирательная кампания уже началась, а закон обратной силы не имеет». Он подчеркнул, что даже по Конституции сенаторы не имеют права вносить какие-либо коррективы, однако «определенные предложения уже есть», пишет РИА Новости.