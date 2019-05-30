«Яндекс.Деньги» и PayPal стали жертвами мошеннических схем по сбору средств для Соболь и кандидатов от ФБК

Ставленники Алексея Навального, планирующие выдвинуться кандидатами в депутаты Мосгордумы, собирают средства на свою политическую кампанию с помощью электронных кошельков. Но, как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, это нарушает правила ведущих платформ.

В сентябре 2019 года в Москве состоятся выборы депутатов в городскую думу. В соответствии с российским законодательством, кандидаты начинают агитационную деятельность за три месяца до дня выборов. Следовательно, в этом году столичный агитационный период начнется не ранее июня, о чем объявит действующий состав Мосгордумы.

Однако некоторые кандидаты не постеснялись нарушить установленные правила и начали вести свою политическую пропаганду досрочно. Отличились наплевательским отношением к законодательству ставленники скандального блогера Алексея Навального. Всего по его программе «умные выборы» выдвигается пять человек: Константин Янкаускас, Илья Яшин, Владимир Милов, Иван Жданов и Любовь Соболь.

Все они призывают избирателей не поддерживать кандидатов «Единой России» и некоторых самовыдвиженцев, например Анну Федермессер. Статья 49 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» рассматривает такие заявления как предвыборную агитацию. Кроме того, Соболь и Жданов забросали почтовые ящики жителей своих избирательных округов листовками и заклеили стены плакатами с лозунгами, открыто нарушив закон.

Но на этом навальнисты не остановились. Все они начали сбор пожертвований на свои предвыборные кампании. Деньги они призывают переводить им на электронные счета, для чего разместили на своих страницах в социальных сетях реквизиты банковских карт и электронных кошельков «Яндекс.Деньги» и PayPal.

Ситуация с последними оказалась крайне интересной. Пользовательские соглашения и «Яндекс.Деньги», и PayPal имеют несколько однозначных запретов на использование своих систем. Вот что говорят правила «Яндекса».

Пункт 4.21.8.1 правил «Яндекс.Деньги» запрещает собирать деньги с целью их дальнейшего распределения между третьими лицами. Но Соболь открыто говорит, что собирает деньги для выплат своим активистам.

Пункт же 4.21.10 правил запрещает сбор средств с целью финансирования политической деятельности. Аналогичный запрет накладывает пункт 3k пользовательского соглашения PayPal.

Однако Соболь, Жданов и другие протеже Навального открыто говорят, с какой целью используют указанные электронные кошельки. Складывается ощущение, что законы и правила пишутся не для них.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что сам Алексей Навальный, его главная политическая надежда на выборах в Москве Любовь Соболь и большая часть сотрудников их так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» являются юристами. Как же так получилось, что все они не удосужились ознакомиться с правилами этих финансовых систем? Ответ на этот вопрос можно найти в сообщении Ивана Жданова, который хвастливо описывает схему, по которой они обманывают систему.

Жданов заверяет подписчиков, что формально сбор денег ничего не нарушает, потому как предвыборная агитация по закону еще не началась. Хотя в этом же сообщении он утверждает, что все полученные деньги будут направлены на предвыборную кампанию. То есть он оправдывает пренебрежение правилами «Яндекс.Деньги» и PayPal российским избирательным законодательством, которое тут же нарушает.

В связи с выявленными нарушениями редакция ФАН намерена получить комментарии от представителей «Яндекс.Деньги» и PayPal касательно того, почему электронные кошельки Константина Янкаускаса, Ильи Яшина, Владимира Милова, Ивана Жданова и Любови Соболь продолжают функционировать, несмотря на явное нарушение правил платформ. Соответствующие запросы уже направлены организациям.

Стоит отметить, что сторонники Навального уже не первый год занимаются финансовыми махинациями. Так, в 2018 году глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков организовал настоящую финансовую пирамиду. Несмотря на тот факт, что Навальный не мог принять участие в президентских выборах в связи с уголовной судимостью, он ездил по стране и вел агитацию. На эту липовую «предвыборную кампанию» Волков собирал с обманутых сторонников деньги, которые приходили на его личные счета. Все полученные финансы он тратил по своему усмотрению, распределял между множеством других личных счетов и делился с Навальным и его подельниками.