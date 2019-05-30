Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Москва, 30 мая. Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.

«Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики», — отметил глава миссии Рон ван Роден.

По его словам, эксперты международной организации провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами о пересмотре программы stand-by. Сотрудники МВФ готовы вернуться в Киев после парламентских выборов, когда в стране будет назначено новое правительство.

Напомним, новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря 2018 года и рассчитана на год и два месяца, на протяжении которых Украина может получить 3,9 млрд долларов. Первый пересмотр программы запланирован в текущем месяце, затем станет ясно, может ли Украина рассчитывать на очередной кредит.

После государственного переворота 2014 года МВФ стал одним из главных кредиторов Украины. Несмотря на большую закредитованность страны, Киев договорился со своим партнером о подготовке новой программы сотрудничества. Новый президент Владимир Зеленский во время встречи с сотрудниками миссии МВФ заявил, что Украина будет выполнять взятые на себя обязательства, а также выразил надежду на выплату новых траншей финансовой помощи.

В то же время рейтинговое агентство Moody's предположило, что выдача Киеву очередного транша может быть отложена из-за досрочных парламентских выборов в стране, которые намечены на 21 июля.