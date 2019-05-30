Записаться к врачу можно по Единой карте петербуржца. ФАН-ТВ

Петр Штейнгарт получил Единую карту петербуржца одним из первых, на нее перечисляют зарплату. Петр планирует также подключить к карте и проездной билет. А сегодня воспользовался ей в стоматологической поликлинике.

«Теперь можно в поликлиниках не носить с собой паспорт, страховое. Брать с собой только Единую карту петербуржца», — говорит петербуржец Петр Штейнгарт.

Документы в их обычном бумажном виде теперь при походе к врачу не нужны. Паспорт, полис, СНИЛС — все это уже есть на карте. Пациент подносит ее к специальному считывателю, и персональные данные, включая карту посещений врачей, тут же отображаются на мониторе работника регистратуры.

«Удобно для пациента, и что самое главное — правильно для врача, потому что если раньше мы передавали все наши протоколы в Единую информационную систему здравоохранения без подписи, то теперь каждый протокол будет подписан электронно-цифровой подписью врача, который делал эту работу», — говорит Александр Рубежов, главный врач стоматологической поликлиники № 9.

Единая карта петербуржца — многофункциональная, именная. На нее могут перечислять зарплату, пенсии, различные пособия и выплаты. Есть транспортное приложение, можно привязать к карте проездной билет.

«Карта имеет QR код, и она принимается уже в торгово-сервисных предприятиях города, которые предоставляют скидки, фактически еженедельно идет присоединение к проекту широкого круга партнеров. На сегодняшний день мы планируем завершить работу по оснащению и возможности приема Единой карты Петербуржца в 86 поликлиниках города», — рассказывает Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

6,5 тысяч горожан уже получили Единые карты петербуржцев, всего же больше 30 тысяч жителей Северной столицы подали заявление, чтобы оформить карту. Сделать это можно через Сбербанк, ВТБ и «Банк Санкт-Петербург».