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Временный канцлер Австрии назначила главу МИД и вице-канцлера

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Временный канцлер Австрии назначила главу МИД и вице-канцлера

Вена, 30 мая. Назначенная на пост временного канцлера Австрии Бригитте Бирляйн назвала имена министра иностранных дел и вице-канцлера страны в переходном правительстве.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что Бирляйн будет возглавлять правительство страны до досрочных выборов, которые состоятся в сентябре​​​. Она в свою очередь назвала имя вице-канцлера и министра юстиции. Эти функции будет исполнять университетский профессор, доктор Клеменс Яблонер.

«Также я могу вам сообщить, что господин посол доктор Александер Шаленберг будет главой министерства иностранных дел и министром по делам Европы», — констатировала она.

Временный канцлер Австрии назначила главу МИД и вице-канцлера

Пока Бирляйн будет руководить правительством, ее должность председателя Конституционного суда займет ее заместитель Кристоф Грабенвартер.

Напомним, 28 мая Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны, которое возглавлял Себастьян Курц, после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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