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Политика

Пушков прокомментировал решение Рады не принимать отставку Гройсмана

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Пушков прокомментировал решение Рады не принимать отставку Гройсмана

Москва, 30 мая. Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Верховной рады Украины принять отставку председателя правительства Владимира Гройсмана.

По мнению сенатора, Гройсману не удастся избежать участи Петра Порошенко. В четверг за отставку премьер-министра высказались лишь 97 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Гройсману суждено уйти», — не сомневается член Совета Федерации России.

Ранее ситуацию с голосованием за отставку Гройсмана прокомментировал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт объяснил, что Гройсман и его окружение будут стараться как можно дольше держаться на своих должностях, чтобы попытаться заработать очки у электората в преддверии выборов в Раду.

Напомним, Владимир Гройсман занимал должность председателя Верховной рады с 27 ноября 2014 года по 14 апреля 2016 года. С этого поста он перешел на должность премьер-министра. 

Пушков прокомментировал решение Рады не принимать отставку Гройсмана

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Автор: Федор Веснин
Источник: Twitter
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