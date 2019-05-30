Пушков прокомментировал решение Рады не принимать отставку Гройсмана
Москва, 30 мая. Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Верховной рады Украины принять отставку председателя правительства Владимира Гройсмана.
По мнению сенатора, Гройсману не удастся избежать участи Петра Порошенко. В четверг за отставку премьер-министра высказались лишь 97 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Гройсману суждено уйти», — не сомневается член Совета Федерации России.
Уже прежняя Рада отказалась отправить в отставку уже прежнего Гройсмана. Последняя попытка сохранить честь и достоинство перед грядущими перевыборами. И выразить свое «фэ» Зеленскому. Ни на что не повлияет, ничего не изменит. Гройсману суждено уйти - вслед за Порошенко и пр.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2019
Ранее ситуацию с голосованием за отставку Гройсмана прокомментировал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт объяснил, что Гройсман и его окружение будут стараться как можно дольше держаться на своих должностях, чтобы попытаться заработать очки у электората в преддверии выборов в Раду.
Напомним, Владимир Гройсман занимал должность председателя Верховной рады с 27 ноября 2014 года по 14 апреля 2016 года. С этого поста он перешел на должность премьер-министра.