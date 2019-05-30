Сын Ротару показал, как певица выглядит в 71 год
Москва, 30 мая. Сын известной эстрадной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко шокировал поклонников исполнительницы фотографией матери.
Евдокименко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото своей 71-летней матери. Певица запечатлена на снимке в тельняшке, прямых синих джинсах и белых кроссовках.
Поклонники знаменитости были шокированы внешностью певицы — артистка выглядит молодо и свежо. Интернет-пользователи оставили несколько десятков восхищенных комментариев. Примечательно, что многие поклонники певицы, увидев фото звезды советской эстрады, массово начали желать ей здоровья.
«Вы немеркнущая звезда на небосклоне российской эстрады! Счастья вам, здоровья и дальнейших успехов в творчестве!» — написал комментатор.
«Будьте здоровы, София. Жаль, что мало вас показывают сейчас в России. Всегда приятно вас слушать», — добавил юзер.
«Дорогая София Михайловна, желаем вам во всем успехов, удачи и главное — здоровья! Продолжайте нас радовать своим творчеством! Так держать!» — отметил интернет-пользователь.
«Красивая и успешная женщина! И в том возрасте, когда она сама решает, насколько ей выглядеть!» — восхитился исполнительницей поклонник.
«Молодец! Хочу и я так же в 71!» — написал фанат исполнительницы.