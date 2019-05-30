Сын Ротару показал, как певица выглядит в 71 год

Москва, 30 мая. Сын известной эстрадной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко шокировал поклонников исполнительницы фотографией матери.

Евдокименко опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото своей 71-летней матери. Певица запечатлена на снимке в тельняшке, прямых синих джинсах и белых кроссовках.

Поклонники знаменитости были шокированы внешностью певицы — артистка выглядит молодо и свежо. Интернет-пользователи оставили несколько десятков восхищенных комментариев. Примечательно, что многие поклонники певицы, увидев фото звезды советской эстрады, массово начали желать ей здоровья.