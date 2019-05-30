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Google рассказала, как будет бороться c блокировщиками рекламы

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Google рассказала, как будет бороться c блокировщиками рекламы

Вашингтон, 30 мая. Американская корпорация Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые снизят эффективность блокировщиков рекламы. Ограничением нежелательного контента смогут воспользоваться только корпоративные клиенты компании.

Компания не собирается отказываться от платформы Manifest v3, которую анонсировала еще в январе. Как сообщили в Google, «бесплатным» пользователям браузера придется перейти на менее эффективные блокировщики рекламы. Изменения коснутся сервисов Ghostery или uBlock Origin, менее эффективные AdBlock и AdBlock Plus продолжат работать в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что Google хранила пароли части своих пользователей в незашифрованном виде с 2005 года. Уязвимость обнаружили в начале 2019 года и к настоящему моменту уже устранили. В компании отметили: проблема коснулась корпоративных пользователей офисного пакета приложений Google Suite.

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Автор: Софья Куликова
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