Павел Астахов рассказал, кто виноват в трагедии с батутом в Улан-Удэ. ФАН-ТВ

Сегодня, 30 мая около часа дня в Улан-Удэ лопнул батут. В результате ЧП пострадали пятеро детей, которые прыгали на батуте. Четверо из них в реанимации в состоянии медикаментозного сна, еще один ребенок в состоянии средней тяжести помещен в отделение травматологии. По информации управления Роспотребнадзора, ответственные за работу батута скрылись с места ЧП. Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, адвокат Павел Астахов объяснил, кого считать виноватым в сложившейся трагедии.

«Эта организация несет полную ответственность за безопасность ребенка, потому что они осуществляют услугу. Они должны предоставлять услугу прежде всего безопасную. Есть закон о защите потребителей, есть гражданский кодекс, который говорит, что любая услуга, которая оказывается гражданам, должна быть безопасной. Безопасность в данном случае самый главный критерий, и она была нарушена. В этой ситуации родители имеют полное право получить компенсацию за вред, причиненный детям, потому что физический вред должен быть компенсирован лицом, которое виновато в причинении вреда, должна быть компенсация всех расходов на восстановление здоровья. Возможно кому-то предстоит долгосрочное лечение, потому что не понятно какие травмы. Кто-то может получить инвалидность — все это должно быть оплачено тем, кто виновен в данном происшествии. В данном случае те, кто предоставляли эту услугу, кому принадлежит этот батут», — рассказал корреспонденту ФАН-ТВ адвокат Павел Астахов.

Осматривая место ЧП следователи выяснили, что батут был привязан веревками к двум опорам, из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборвались. Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК Бурятии возбудил уголовное дело об оказании для детей услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «б» части 2 статьи 238 УК РФ).