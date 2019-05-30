Жириновский поддержал проект о приостановке ДРСМД

Москва, 30 мая. Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке его фракцией законопроекта о приостановлении ДРСМД. Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Нас радует, что наконец мы идем на опережение. США только запланировали, а мы уже останавливаем», — отметил российский парламентарий.

Жириновский недоумевает: зачем вообще нужно было подписывать такой договор?

«Михаил Горбачев был трусом, вот и пошел на это. В итоге мы сначала потратили колоссальные средства на производство ракет, потом на их уничтожение, а теперь снова будем их делать», — рассуждает собеседник ФАН.

По его словам, сейчас США разрушают всю структуру глобальной безопасности.

«В 2001 году США разорвали договор по ПРО, теперь ДРСМД, в 2020 году планируют выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ)», — констатировал Жириновский.

Сейчас же Соединенные Штаты готовят почву для отмены договоров об ограничении ядерных испытаний и распространении химоружия.

«Ну что ж, наше оружие — лучшее в мире, поэтому отсутствие сдерживающих факторов усилит нас относительно наших геополитических оппонентов», — заключил глава ЛДПР.

Глава России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В том случае, если он будет принят, закон вступит в силу со дня опубликования.

По данным полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха, депутаты могут рассмотреть проект о приостановке ДРСМД в первом чтении уже 18 июня.

В интервью ФАН спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил, почему Россия считает приостановление действия Договора РСМД необходимым шагом в отношениях с США.