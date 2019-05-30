Лоза назвал дураками критикующих Макаревича фанатов

Москва, 30 мая. Критиковать лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича за решение выступить у стен Кремля в День России могут только дураки, заявил музыкант Юрий Лоза.

Лоза призвал коллегу не обращать внимание на критику в Интернете. Он отметил, что хейтерам в Сети уже пора привыкнуть, что от их мнения ничего не зависит. Музыкант подчеркнул, что Макаревич, являясь гражданином России, и имеет полное право выступить на Дне России.

«Если какие-то дураки считают, что он не должен работать на Дне России, когда ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля? — приводит слова Лозы Национальная служба новостей. — Даже если от него из-за этого кто-то из поклонников обидится, значит, у него среди поклонников будет меньше дураков. Что в этом плохого?».

Лоза призвал не делить мир на черное и белое, пояснив, что в нем миллионы оттенков.

«Черно-белое кино уже никто не смотрит, неужели не понятно?», — констатировал Лоза.

«Машина времени», недавно отпраздновавшая 50-летие, заявила о намерении выступить у стен Кремля 12 июня. Известно, что коллектив исполнит две композиции, однако музыканты не раскрыли секрет, что это будут за песни. Макаревич призвал отвлечься от политики и просто получать удовольствие от музыки. Однако критики обвинили исполнителя в двуличии и меркантилизме, а также напомнили музыканту о его отрицательном отношении к воссоединению Крыма с Россией.