Москва объяснила, зачем США распространяют фейки о ядерных испытаниях в РФ

Москва, 30 мая. Российские власти назвали беспочвенными обвинениями и грубой провокацией слова американских чиновников о том, что в РФ якобы проводятся ядерные испытания малой мощности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство предположило, что США распространяют фейки, чтобы отвлечь внимание общественности от того факта, что сами Соединенные Штаты отказались ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Цель очевидна – отвлечь внимание международной общественности от отказа самих США ратифицировать ДВЗЯИ. Не исключено, что речь идет о подготовке Вашингтоном к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия», — говорится в сообщении.

МИД России напомнил американским политикам и военным, что возвращение в эпоху ядерных испытаний будет иметь серьезные последствия для всего мира. Напомним, что РФ ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и с тех пор руководствуется этим документом. С 1991 года в стране действует мораторий на ядерные испытания, который полностью соответствует требованиям договора.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что Россия якобы нарушает мораторий на ядерные испытания. Он полагает, что именно за счет постоянного финансирования ядерных разработок Россия смогла укрепить стратегические и нестратегические ядерные силы. В то же время Эшли не стал предоставлять никаких доказательств в поддержку своих слов.