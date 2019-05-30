Посольство РФ отреагировало на сообщения об изменении Лондоном подхода к выдаче виз

Москва, 30 мая. Российское посольство в Британии не располагает информацией об изменении позиции Королевства относительно выдачи виз российским дипломатам, сообщил пресс-секретарь дипмиссии России.

Ранее газета Times сообщила, что впервые после массовой высылки дипломатов после инцидента в британском Солсбери был увеличен дипсостав российского посольства в Соединенном Королевстве.

Российское посольство в Британии прокомментировало данные сведения.

«Посольство не располагает какой-либо информацией об изменении позиции Великобритании относительно выдачи виз российским дипсотрудникам», — сообщил пресс-секретарь.

Он также напомнил, что британские власти принимали решение о высылке 23 дипломатов «на скорую руку и под абсолютно надуманным предлогом», так как до сих пор нет никаких официальных итогов расследования инцидента в Солсбери.

«Зеркальным» шагом стала высылка из России британских дипломатов, напомнил он. По его словам, это отразилось на работе британского посольства.

«Хотели бы подчеркнуть, что не мы стали инициаторами запуска процесса деградации двусторонних отношений. Это был выбор британской стороны, которым официальный Лондон, по сути, загнал себя в тупиковую ситуацию», — сказал пресс-секретарь дипмиссии, подчеркнув, что Россия всегда выступала за качественное другое взаимодействие с Лондоном.

Напомним, в начале марта прошлого года в британском Солсбери были найдены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Лондон без какого-либо выяснения обстоятельств обвинил в случившемся Россию, Москва все обвинения категорически отрицает. Российская сторона также предложила британским властям провести совместное расследование, однако Лондон отказался. Позже британские правоохранители якобы «нашли» подозреваемых по делу Скрипалей. Ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов, которые были в Британии как туристы.