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Россия

Центробанк ожидает роста российской экономики во второй половине 2019 года

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Центробанк ожидает роста российской экономики во второй половине 2019 года

Москва, 30 мая. Центральный банк России ожидает роста экономики РФ во втором полугодии 2019 года. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, будущие темпы экономического роста «зависят от того, насколько будут эффективно расходоваться дополнительные средства на нацпроекты».

Набиуллина также отметила, что в этом вопросе важны также скорость и эффективность расходов.

«Мы понимали, что введение НДС создает инфляционные риски и будет иметь определенный негативный эффект на темпы экономического роста», — сказала председатель ЦБ РФ.

Ранее Минэкономразвития подготовило макропрогноз на 2018-2020 годы, согласно которому главными драйверами экономического роста в России станут обрабатывающая промышленность, торговля и строительство.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Интерфакс
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