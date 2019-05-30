В Киеве закрыли стеклянный участок пешеходного моста, на котором прыгали Кличко

Киев, 30 мая. Участок нового киевского пешеходного моста со стеклянной поверхностью огородили из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко.

Напомним, на мосту, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы Народов, спустя сутки после открытия появились трещины.

«Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло», — приводит комментарий пресс-службы Спасибко «Украинская правда».

Сколько продлятся работы, не сообщается. Мост для пешеходов и велосипедистов открыли в центре Киева 25 мая. В торжественной церемонии участвовали мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Они даже попрыгали на стеклянном участке переправы, чтобы продемонстрировать ее надежность.

26 мая, когда в Киеве отмечался День города, на участке со стеклами-панелями пошли трещины. Виталию Кличко вновь пришлось проинспектировать переправу, на этот раз мэр украинской столицы не прыгал — он заявил, что очень зол, и возложил вину за инцидент на вандалов. В Facebook Кличко даже появилось видео проверки.