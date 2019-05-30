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Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

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Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

Киевские политологи активно обсуждают возможность проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины по открытым спискам. С такой инициативой выступил целый ряд общественных деятелей и депутатов уходящего парламента. Тем не менее местные эксперты считают, что даже эта система не является панацеей в борьбе с политической коррупцией на Украине. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, о необходимости внедрения на выборах депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на днях заявил целый ряд общественных активистов и экспертов, а также некоторые фракции в Верховной раде.

Аналитик «Комитета избирателей Украины» Денис Рыбачок напомнил, что, согласно социологическим опросам, 40% граждан страны также выступают за открытые списки. 

«Весь вопрос в том, понимают ли украинцы, что такое на самом деле открытые списки? Их почему-то принято считать этакой панацеей от политической коррупции. Мол, вот стоит только принять новый Избирательный кодекс Украины, ввести обязательность открытых партийных списков — и больше никакого подкупа избирателей и прочих махинаций не будет, — говорит он.

— На самом деле это не совсем так. Нужен экспертный подход к вопросу, что подразумевается под термином «открытые списки» и что по этому поводу говорится в Избирательном кодексе, принятом Радой в первом чтении».

Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

По словам главы «Комитета избирателей Украины», его структура выступает за открытые списки, если их сравнивать с остальными избирательными системами. Они подразумевают большую степень влияния избирателей на тех, кто собирается прийти в политику. 

«При закрытых списках партия сама определяет, кто и под каким номером будет в их предвыборном списке. И таким образом в парламент порой попадают крайне одиозные личности, из-за которых вскоре начинаются проблемы и выяснения отношений, — поясняет Рыбачок.

— При открытых списках партия их только формирует, а порядковые номера кандидатов определяются тем, за кого лучше проголосуют в округах. Но это в идеале. К сожалению, неидеален сам Избирательный кодекс Украины. Он писался 10 лет назад, и не факт, что можно только депутатскими правками убрать оттуда все места, которые можно трактовать двояко».

По мнению аналитика, если принять Избирательный кодекс в нынешнем виде, без правок, это приведет к воцарению тотальной мажоритарной системы на очередных выборах. 

«Проблема в том, что такая система прекрасно работает во Франции, Британии или США, но на Украине она не работает. В нашей стране эта схема, как правило, в конечном итоге все равно приводит к массовым подкупам избирателей, и трудно найти мажоритарный округ, где бы этого ни было. Открытые списки не спасут. Если сейчас мажоритарный округ на Украине — это 2-3 района, то при открытых списках он будет размером во всю область. И партиям придется набирать к себе в списки мажоритарщиков, а они будут делать все то же самое».

Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

Не нужно сводить избирательную реформу к смене избирательной системы. Те же избирательные комиссии должны формироваться из профессионалов, а не из всех желающих.

«Также мы считаем необходимым ввести запрет политической рекламы, — заявил Рыбачок. — В нынешних условиях это приводит к элементарной скупке рекламных услуг в СМИ, а не к конкуренции новых идей и идеологий. Недаром во многих странах Европы политическая реклама запрещена».

Говоря о том, сумеет ли обновиться Верховная рада в результате внеочередных выборов 21 июля, эксперт констатирует, что «украинцы этого очень хотят, поэтому у новых партий есть серьезные шансы».

«Сегодня в состав Верховной рады, согласно социологическим опросам, проходят пять партий, из которых две — новые: «Сила и честь» Игоря Смешко и «Слуга народа» Владимира Зеленского. Спрос на новые лица в политике объясним, поскольку это запрос украинцев на новое качество политики. Если партии создаются чисто под выборы, то времени на обучение новых людей и создание партийной структуры у них просто нет. И это сильно сказывается и на качестве партийной работы, и на общении с избирателями.

На мой взгляд, у новых политических сил есть шанс отладить все это уже ближе к местным выборам. А на ближайших выборах в парламент велик риск того, что вся работа сведется к выдаче партиям денег на избирательную кампанию».

Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

По мнению украинского политолога, экс-члена Центральной избирательной комиссии Игоря Жиденко, в последний момент менять систему выборов — значит нанести вред самой процедуре. 

«К сожалению, мы все время гонимся за формой, а не за содержанием. То нам новые лица в политике нужны, то просто надо кого-то выбрать. Партия может набрать в списки энергичных, привлекательных молодых людей, готовых работать на страну. Но если у партии нет никакой внятной политической программы, то потом эти люди просто не знают, что конкретно им нужно делать, — говорит эксперт.

— Лично я к открытым спискам отношусь крайне скептически. Избирателю важно, чтобы у политической партии была соответствующая его взглядам программа, которая бы при этом выполнялась, а не просто заявлялась. Для этого партия должна выдвигать на выборы только своих членов, а не всех, кто ей финансово поможет (как это происходило на всех предыдущих выборах). Кроме того, партия должна иметь право отозвать депутата, если он не выполняет ее программу».

Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

В целом, считает Игорь Жиденко, свои недостатки есть во всех избирательных системах, и «менять коней на переправе» ни в коем случае нельзя.

«И активное рекламирование системы с открытыми списками — всего лишь очередная манипуляция. Никакого принципиального улучшения качества украинских политиков в Раде оно не даст», — резюмировал политолог.  

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Автор: Василий Таран специально для ФАН из Киева
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