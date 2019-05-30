Политологи нашли способ не пускать «одиозных личностей» в Верховную раду

Киевские политологи активно обсуждают возможность проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины по открытым спискам. С такой инициативой выступил целый ряд общественных деятелей и депутатов уходящего парламента. Тем не менее местные эксперты считают, что даже эта система не является панацеей в борьбе с политической коррупцией на Украине. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, о необходимости внедрения на выборах депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на днях заявил целый ряд общественных активистов и экспертов, а также некоторые фракции в Верховной раде.

Аналитик «Комитета избирателей Украины» Денис Рыбачок напомнил, что, согласно социологическим опросам, 40% граждан страны также выступают за открытые списки.

«Весь вопрос в том, понимают ли украинцы, что такое на самом деле открытые списки? Их почему-то принято считать этакой панацеей от политической коррупции. Мол, вот стоит только принять новый Избирательный кодекс Украины, ввести обязательность открытых партийных списков — и больше никакого подкупа избирателей и прочих махинаций не будет, — говорит он. — На самом деле это не совсем так. Нужен экспертный подход к вопросу, что подразумевается под термином «открытые списки» и что по этому поводу говорится в Избирательном кодексе, принятом Радой в первом чтении».

По словам главы «Комитета избирателей Украины», его структура выступает за открытые списки, если их сравнивать с остальными избирательными системами. Они подразумевают большую степень влияния избирателей на тех, кто собирается прийти в политику.

«При закрытых списках партия сама определяет, кто и под каким номером будет в их предвыборном списке. И таким образом в парламент порой попадают крайне одиозные личности, из-за которых вскоре начинаются проблемы и выяснения отношений, — поясняет Рыбачок. — При открытых списках партия их только формирует, а порядковые номера кандидатов определяются тем, за кого лучше проголосуют в округах. Но это в идеале. К сожалению, неидеален сам Избирательный кодекс Украины. Он писался 10 лет назад, и не факт, что можно только депутатскими правками убрать оттуда все места, которые можно трактовать двояко».

По мнению аналитика, если принять Избирательный кодекс в нынешнем виде, без правок, это приведет к воцарению тотальной мажоритарной системы на очередных выборах.

«Проблема в том, что такая система прекрасно работает во Франции, Британии или США, но на Украине она не работает. В нашей стране эта схема, как правило, в конечном итоге все равно приводит к массовым подкупам избирателей, и трудно найти мажоритарный округ, где бы этого ни было. Открытые списки не спасут. Если сейчас мажоритарный округ на Украине — это 2-3 района, то при открытых списках он будет размером во всю область. И партиям придется набирать к себе в списки мажоритарщиков, а они будут делать все то же самое».

Не нужно сводить избирательную реформу к смене избирательной системы. Те же избирательные комиссии должны формироваться из профессионалов, а не из всех желающих.

«Также мы считаем необходимым ввести запрет политической рекламы, — заявил Рыбачок. — В нынешних условиях это приводит к элементарной скупке рекламных услуг в СМИ, а не к конкуренции новых идей и идеологий. Недаром во многих странах Европы политическая реклама запрещена».

Говоря о том, сумеет ли обновиться Верховная рада в результате внеочередных выборов 21 июля, эксперт констатирует, что «украинцы этого очень хотят, поэтому у новых партий есть серьезные шансы».

«Сегодня в состав Верховной рады, согласно социологическим опросам, проходят пять партий, из которых две — новые: «Сила и честь» Игоря Смешко и «Слуга народа» Владимира Зеленского. Спрос на новые лица в политике объясним, поскольку это запрос украинцев на новое качество политики. Если партии создаются чисто под выборы, то времени на обучение новых людей и создание партийной структуры у них просто нет. И это сильно сказывается и на качестве партийной работы, и на общении с избирателями. На мой взгляд, у новых политических сил есть шанс отладить все это уже ближе к местным выборам. А на ближайших выборах в парламент велик риск того, что вся работа сведется к выдаче партиям денег на избирательную кампанию».

По мнению украинского политолога, экс-члена Центральной избирательной комиссии Игоря Жиденко, в последний момент менять систему выборов — значит нанести вред самой процедуре.

«К сожалению, мы все время гонимся за формой, а не за содержанием. То нам новые лица в политике нужны, то просто надо кого-то выбрать. Партия может набрать в списки энергичных, привлекательных молодых людей, готовых работать на страну. Но если у партии нет никакой внятной политической программы, то потом эти люди просто не знают, что конкретно им нужно делать, — говорит эксперт. — Лично я к открытым спискам отношусь крайне скептически. Избирателю важно, чтобы у политической партии была соответствующая его взглядам программа, которая бы при этом выполнялась, а не просто заявлялась. Для этого партия должна выдвигать на выборы только своих членов, а не всех, кто ей финансово поможет (как это происходило на всех предыдущих выборах). Кроме того, партия должна иметь право отозвать депутата, если он не выполняет ее программу».

В целом, считает Игорь Жиденко, свои недостатки есть во всех избирательных системах, и «менять коней на переправе» ни в коем случае нельзя.