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Сын Кадырова снялся в популярном турецком сериале

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Сын Кадырова снялся в популярном турецком сериале

Грозный, 30 мая. Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам сыграл роль в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул», об этом рассказал глава администрации Шалинского района, дядя мальчика Турпал-Али Ибрагимов.

«Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», — написал дядя мальчика в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как 11-летний Адам в образе мальчика XIII века оттачивает мастерство владения мечом.

Сын Кадырова снялся в популярном турецком сериале

Стоит отметить, что сериал «Воскресший Эртугрул» рассказывает историю мусульманских тюрок-огузов, события охватывают XIII век. Сюжет выстроен вокруг Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи. Сам глава Чечни ранее признавался, что вместе со всей семьей смотрит сериал.

В прошлом году Кадыров во время визита в Турцию побывал на съемочной площадке сериала и пригласил главных актеров посетить Чечню. В апреле режиссер и два главных актера прибыли в Грозный, где приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым и еще тысячей всадников в национальных костюмах.

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Автор: Софья Куликова
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