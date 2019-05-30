Саакашвили намерен вести переговоры с Галустяном

Киев, 30 мая. Бывший губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили назвал условия, при которых РФ и Украина смогут начать переговоры. Об этом экс-президент Грузии рассказал в эфире украинского телеканала «Наш».

По словам Саакашвили, после прибытия на Украину его встретили российские журналисты, которые хотели узнать его мнение о новом украинском президенте Владимире Зеленском.

«Я говорю: «Ребята, у вас есть товарищ Галустян», — заявил Саакашвили, отметив, что диалог станет возможен, когда комедийный артист одержит победу на выборах президента России.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского паспорта бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. 29 мая экс-президент Грузии прибыл на Украину.

Саакашвили получил украинский паспорт и был назначен на должность губернатора Одесской области в 2015 году. В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко освободил Саакашвили от занимаемой должности. По словам Порошенко, Саакашвили не смог выполнить свои обещания по развитию Одесской области. При этом в регионе значительно ухудшились экономические показатели за время работы Саакашвили в должности губернатора.

Летом 2017 года Саакашвили был лишен украинского гражданства указом президента Петра Порошенко, когда находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили проник на территорию Украины из Польши, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области в сопровождении своих сторонников. 16 февраля 2018 года Саакашвили покинул территорию Украины, вылетев чартерным рейсом в Польшу. Позднее бывший президент Грузии заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины.