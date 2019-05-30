Роулинг анонсировала четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера»

Лондон, 30 мая. Известная британская писательница Джоан Роулинг напишет четыре рассказа, действие которых будет разворачиваться во вселенной «Гарри Поттера».

Согласно предварительной информации, новеллы более детально раскроют тему обучения в школе магии и волшебства Хогвартс. В частности, читатели смогут поближе познакомиться с такими волшебными дисциплинами, как чары, защита от темных искусств, зельеварение, травология, астрономия и уход за магическими животными.

«Истории вернут вас обратно, чтобы изучить традиционный фольклор и магию, которые являются сердцем историй о Гарри Поттере», — говорится в аннотации.

Все четыре рассказа будут опубликованы на сайте Роулинг Pottermore.com. Предполагается, что это произойдет уже в следующем месяце.

Напомним, что романы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере публиковались с 1997 года и получили огромную популярность во всем мире. Всего было выпущено семь книг, не считая театральной адаптации «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также несколько спин-оффов по вселенной. Отметим также, что Роулинг выступила сценаристом в фильмах «Фантастические твари и где они обитают», а также «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда», которые являются сюжетным ответвлением саги о «Гарри Поттере».