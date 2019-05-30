Гендиректор «Яндекса» рассказал Путину, зачем тестировать беспилотники на дорогах

Москва, 30 мая. Беспилотные автомобили нужно тестировать на дорогах, это позволит быстрее внедрять технологию, считает гендиректор и сооснователь группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

Об этом он заявил в четверг на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Волож отметил, что в рамках искусственного интеллекта речь идет об обучении машин, а машины нуждаются в реальных данных и реальных условиях.

«Беспилотники должны ходить не столько на полигонах, сколько выходить на дороги уличного пользования», — сказал он.

Волож отметил, что опасения по поводу тестирования беспилотников в реальных условиях естественны, однако от них стоит избавиться, чтобы добиться более быстрого внедрения в жизнь новых технологий.

«Если мы хотим, чтобы это внедрялось немножко быстрее, а это очень конкурентная среда, нам нужно не бояться и дать возможность тестировать большое количество таких машин», — пояснил гендиректор «Яндекса».

Он добавил, что в тех условиях, которые существуют сейчас, для сертификации беспилотников потребуется четыре года.

Согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в качестве эксперимента эксплуатация беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования будет осуществляться на ряде участков в Москве и Татарстане. Такие машины получат специальный знак «А» - «Автономное вождение». На данный момент опробовать такси без водителя можно в Сколково и Иннополисе.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в четверг Путин впервые провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. По словам Пескова, глава государства намерен поручить разработать национальную стратегию по развитию в данной сфере.