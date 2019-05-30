Канцлером Австрии впервые стала женщина

Вена, 30 мая. Председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии, она будет руководить переходным правительством страны до досрочных выборов в парламент.

В четверг федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен выступил с заявлением, в ходе которого сообщил о назначении Бирляйн на пост временного федерального канцлера до следующих выборов в законодательный орган республики, которые пройдут в сентябре.

Во вторник австрийский парламент вынес канцлеру Себастьяну Курцу вотум недоверия. Федеральный президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем. Поводом для политических пертурбаций в стране стал скандал с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Скандал разгорелся из-за опубликованной видеозаписи переговоров Штрахе с «богатой россиянкой». На кадрах Штрахе беседует с некоей женщиной о возможной материальной помощи на парламентских выборах. В обмен на это Штрахе якобы пообещал покупку 50% австрийского издания Kronen Zeitung. После скандала Штрахе покинул свой пост.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандал в Австрии из-за «богатой россиянки». Захарова заявила, что МИД РФ проведет дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информирует ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции.