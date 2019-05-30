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Центробанк России допустил инфляцию ниже 4%

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Центробанк России допустил инфляцию ниже 4%

Москва, 30 мая. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила изменение инфляции до уровня ниже 4%. Такую точку зрения она озвучила журналистам, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Наша цель — 4%. Мы с вами знаем, что инфляция — это живой процесс — не может постоянно находиться (на этом уровне). Она колеблется вверх-вниз в силу тех или иных причин, и наша задача, чтобы такие колебания не приводили к значительному и длительному отклонению от цели», — напомнила Набиуллина.

По словам главы Центробанка РФ, превышение инфляцией таргета не будет длительным. 

«После этого впоследствии естественно инфляция может опуститься ниже 4%. Мы считаем это нормальным», — добавила Набиуллина.

Напомним, сегодня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности регулятора.

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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