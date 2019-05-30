Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 2022 года

Вирджиния, 30 мая. Министерство обороны США внесло Россию в список государств, услугами которых при проведении космических пусков запрещено пользоваться с 2022 года. Заявление опубликовано на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра.

Согласно тексту уведомления, в перечень, кроме России, входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Услугами стран запрещено пользоваться при осуществлении запусков коммерческих спутников. Запрет вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Ранее американская военная разведка опубликовала доклад, в котором сообщалось об уверенности Соединенных Штатов в том, что предназначенные для диагностики космических аппаратов российские опознавательные спутники имеют двойное военно-гражданское назначение. В документе подчеркивается, что якобы от России исходит угроза из космоса для Соединенных Штатов.

Отметим, доклад основан на открытых источниках. В нем есть ссылки на ряд СМИ, среди которых «Московский комсомолец», «Интерфакс» и портал «Военное обозрение».

Старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что удивлен использованием американской стороной данных из открытых источников, так как «у США должны быть собственные, более надежные источники».