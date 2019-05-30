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IKEA воссоздала интерьеры из «Симпсонов» и «Друзей»

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IKEA воссоздала интерьеры из «Симпсонов» и «Друзей»

Абу-Даби, ОАЭ, 30 мая. Шведская компания IKEA воссоздала интерьеры из популярных сериалов для рекламной компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Любой желающий может превратить свою гостиную в комнату из «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел».

На своем сайте шведская компания не просто представила фото интерьеров, но и указала названия и цены каждого предмета. Например, диван из «Друзей» обойдется в 1095 дирхамов (около 20 тысяч рублей). Журнальный столик из сериала «Очень странные дела» стоит 590 дирхамов (более 10 тысяч рублей), а коврик из «Симпсонов» — 49 дирхамов (около 900 рублей).

IKEA воссоздала интерьеры из «Симпсонов» и «Друзей»

Все вещи произведены самой компанией. Подбор подходящих предметов занял у специалистов несколько месяцев.

На данный момент IKEA разместила на сайте компьютерные модели интерьеров из сериалов. Однако вскоре эти комнаты появятся в магазинах шведской сети, сообщает «Культуромания».

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Автор: Василиса Бойко
Источник: IKEA
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