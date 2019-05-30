СК опубликовал видео улетевшего с детьми батута в Улан-Удэ. ФАН-ТВ

В Улан-Удэ лопнул батут с прыгающими детьми. По предварительным данным, пострадали пятеро несовершеннолетних. У одного ребенка сломана челюсть. Момент ЧП опубликовали на сайте регионального Следственного комитета. На записи видно, как конструкция поднялась на воздух и перевернулась. Взрослые люди не успели ухватить батут. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.