Володин объяснил, почему РФ должна приостановить действие ДРСМД

Москва, 30 мая. В Государственной думе поддержат законопроект президента страны Владимира Путина о приостановлении действия ДРСМД со стороны России, заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подробно ответил Федеральному агентству новостей, почему Россия считает этот шаг необходимым в отношениях с США.

«По-другому поступать просто нельзя, иначе США, выйдя из договора, будут наращивать вооружение, а мы не сможем этого сделать, пока не выйдем, — объяснил Володин ФАН. — Этот шаг нам необходим, потому что мы должны обеспечить безопасность своей страны. Мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности. У России появится возможность для исследований в этой области, для разработки ракет: обязательства не будут нас связывать».

Действия США по выходу из ДРСМД в одностороннем порядке «мотивируют и обязывают к ответным шагам», считает Володин. По его словам, решение Штатов в Госдуме оценивается как «неразумное и ставящее мир на порог гонки вооружений и новых вызовов». Все предыдущие шаги США противоречат мирной доктрине, принятой ранее, а выход из ДРСМД снижают уровень безопасности и самих Штатов, заметил Володин.

«Мир хрупок. Хочется, чтобы и европейские страны, и США осознали, что нельзя так себя вести в большом мировом доме, где в основе взаимодействия должны лежать диалог и желание поддержать мир, — заметил собеседник ФАН. — Хотелось бы, чтобы реакция США исходила из разумного желания мира на планете. Большая ядерная держава должна понимать свою ответственность в поддержании мира. Европейские страны тоже должны сделать для себя выводы: США и правда хотят мира для всех или делают страны Европы заложниками ситуации, нарушая соглашения? Важно, чтобы другие страны понимали бесперспективность действия США и последствия для остальных государств».

До 10 июня три комитета Госдумы — по международным делам, по безопасности и по обороне — изучат документ, направленный президентом, после начнутся обсуждения в формате заседаний комитетов. На первом летнем заседании Госдумы 18 июня депутаты рассмотрят законопроект о приостановления ДРСМД в первом чтении.