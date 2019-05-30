Эксперт рассказал, как монополия в сфере ИИ сделает из России властелина мира

Политический аналитик Роман Романов уверен, что Россия должна развивать технологии ИИ, чтобы стать самой передовой страной в мире.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «тот, кто сможет создать монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира». Заявление российский лидер сделал во время совещания по развитию технологий в области ИИ. По словам Путина, эти технологии «позволят принимать быстрые решения, повысят эффективность управления». При этом глава государства призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в этой области.

С таким подходом согласился и политический аналитик Роман Романов, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что для понимания всей важности ИИ, необходимо взглянуть на опыт азиатских стран, являющихся передовыми в области IT и высоких технологий.

«Например, в прошлом году Южная Корея выделила около 5 млрд долларов на разработку так называемых технологий будущего, среди которых первое место занимают big data и собственно искусственный интеллект. То есть Корея считает, что ИИ — это одно из самых передовых направлений. Есть еще соседний Китай, который тоже вложил около 10 или даже 15 млрд долларов в это направление. Там уверены, что КНР необходимо подготовить не меньше 10 тысяч специалистов, чтобы они могли разрабатывать и обслуживать эти технологии», — утверждает эксперт.

Необходимо понимать, что искусственный интеллект — это технология, которая позволяет автоматизировать многие процессы, которые сейчас принимает человек на уровне творческого мышления. В настоящее время автоматика может реализовывать простые, механические процессы, вроде сборки автомобильной техники. ИИ же позволит несколько «креативить», позволит создавать новый продукт из ранее полученных данных.

«Преимущество ИИ заключается в том, что он может работать в незнакомых для себя ситуациях и синтезировать некие новые вещи. Так, в начале 80-х годов Россия начала принимать на вооружение системы автоматического управления войсками. То есть некоторые командные установки в крупных военных операциях автоматизировались, и компьютер сам принимал какие-то решения. Использование же полноценного ИИ, когда он будет достигнут, позволит устранить некоторые командные должности низшего звена, что позволит армии действовать в разы быстрее», — продолжает Романов.

ИИ также позволит полноценно выводить на поля сражений роботизированную военную технику, которой будет управлять уже не человек, априори являющийся более медленным, чем компьютер, а собственно сам компьютер. При этом он будет мыслить не в категории готовых сценариев, а сможет разрабатывать новые модели поведения бойцов и техники.

«А вообще, робототехника и ИИ — это, вероятно, одно из самых передовых направлений, которые существуют. Опять же крупные коммерческие корпорации на Западе и на Востоке, активно вкладываются в этот сектор. Тот же Amazon и Google считают, что за ИИ будущее не только в рамках производственных отношений, но и, например, в обслуживании человека. То есть буквально два или три года назад некоторые американские информационные платформы начали менять пул журналистов, ранее занимавшихся подготовкой быстрых информационных заметок, на простейшие алгоритмы, которые получали новости и сразу же публиковали их на странице издания или в рамках телевизионной полосы. То же самое возможно уже в рамках использования более высоких алгоритмов, что позволит не просто публиковать короткие новостные заметки, но и создавать полноценные тексты. Хотя поначалу их художественная ценность будет уступать человеческому материалу, но так или иначе, в будущем это изменится», — утверждает собеседник ФАН.

По мнению Романа Романова, искусственный интеллект — это действительно «конкурентное и необходимое направление развития», которое позволит ускорять и оптимизировать многие процессы внутри государства, занявшегося развитием соответствующих технологий.

«Например, если вместо кучи неэффективных чиновников, которые передают друг другу бумажки, одобряют их и подписывают, у нас будет работать система с ИИ и блокчейном, одобрение какого-нибудь акта будет происходить практически мгновенно. Благодаря блокчейну будет происходить подтверждение и прозрачность этого процесса на всех уровнях, с другой стороны ИИ сможет передавать документ во все нужные стадии, на все уровни принятия этого документа или решения», — говорит аналитик.

Однако пока никто не смог приблизиться к созданию полноценного искусственного интеллекта. Те же технологии машинного обучения, которые могут в Интернете заменять людям лица, искать пользователей в соцсетях по фотографиям и т.д., используют алгоритмы, работающие на простых паттернах.

«Действительно, они работают на массиве big data, то есть берут из старого и создают нечто новое. Но если кто-то разработает настоящий ИИ, он станет абсолютным лидером во всей технологической сфере мира. В теории можно даже говорить о достижении технологической сингулярности, и страна, получившая такие технологии, станет абсолютным лидером. Так что президент абсолютно прав. Собственно Россия должна заниматься этим направлением, если не хочет отстать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, глава российского государства не раз признавался, что его очень интересует тема искусственного интеллекта. По его мнению, за ним будущее человечества. В феврале он заявил, что изучит возможности внедрения этой технологии в экономику страны.