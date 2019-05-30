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Технологии

Эксперт рассказал, как монополия в сфере ИИ сделает из России властелина мира

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Эксперт объяснил, почему Путина интересует искусственный интеллект

Политический аналитик Роман Романов уверен, что Россия должна развивать технологии ИИ, чтобы стать самой передовой страной в мире. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «тот, кто сможет создать монополию в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира». Заявление российский лидер сделал во время совещания по развитию технологий в области ИИ. По словам Путина, эти технологии «позволят принимать быстрые решения, повысят эффективность управления». При этом глава государства призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в этой области.

Президент России Владимир Путин

С таким подходом согласился и политический аналитик Роман Романов, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что для понимания всей важности ИИ, необходимо взглянуть на опыт азиатских стран, являющихся передовыми в области IT и высоких технологий.

«Например, в прошлом году Южная Корея выделила около 5 млрд долларов на разработку так называемых технологий будущего, среди которых первое место занимают big data и собственно искусственный интеллект. То есть Корея считает, что ИИ — это одно из самых передовых направлений. Есть еще соседний Китай, который тоже вложил около 10 или даже 15 млрд долларов в это направление. Там уверены, что КНР необходимо подготовить не меньше 10 тысяч специалистов, чтобы они могли разрабатывать и обслуживать эти технологии», — утверждает эксперт.

Необходимо понимать, что искусственный интеллект — это технология, которая позволяет автоматизировать многие процессы, которые сейчас принимает человек на уровне творческого мышления. В настоящее время автоматика может реализовывать простые, механические процессы, вроде сборки автомобильной техники. ИИ же позволит несколько «креативить», позволит создавать новый продукт из ранее полученных данных.

«Преимущество ИИ заключается в том, что он может работать в незнакомых для себя ситуациях и синтезировать некие новые вещи. Так, в начале 80-х годов Россия начала принимать на вооружение системы автоматического управления войсками. То есть некоторые командные установки в крупных военных операциях автоматизировались, и компьютер сам принимал какие-то решения. Использование же полноценного ИИ, когда он будет достигнут, позволит устранить некоторые командные должности низшего звена, что позволит армии действовать в разы быстрее», — продолжает Романов.

Эксперт объяснил, почему Путина интересует искусственный интеллект

ИИ также позволит полноценно выводить на поля сражений роботизированную военную технику, которой будет управлять уже не человек, априори являющийся более медленным, чем компьютер, а собственно сам компьютер. При этом он будет мыслить не в категории готовых сценариев, а сможет разрабатывать новые модели поведения бойцов и техники.

«А вообще, робототехника и ИИ — это, вероятно, одно из самых передовых направлений, которые существуют. Опять же крупные коммерческие корпорации на Западе и на Востоке, активно вкладываются в этот сектор. Тот же Amazon и Google считают, что за ИИ будущее не только в рамках производственных отношений, но и, например, в обслуживании человека. То есть буквально два или три года назад некоторые американские информационные платформы начали менять пул журналистов, ранее занимавшихся подготовкой быстрых информационных заметок, на простейшие алгоритмы, которые получали новости и сразу же публиковали их на странице издания или в рамках телевизионной полосы.

То же самое возможно уже в рамках использования более высоких алгоритмов, что позволит не просто публиковать короткие новостные заметки, но и создавать полноценные тексты. Хотя поначалу их художественная ценность будет уступать человеческому материалу, но так или иначе, в будущем это изменится», — утверждает собеседник ФАН.

Роботизированный комплекс "Уран"

По мнению Романа Романова, искусственный интеллект — это действительно «конкурентное и необходимое направление развития», которое позволит ускорять и оптимизировать многие процессы внутри государства, занявшегося развитием соответствующих технологий.

«Например, если вместо кучи неэффективных чиновников, которые передают друг другу бумажки, одобряют их и подписывают, у нас будет работать система с ИИ и блокчейном, одобрение какого-нибудь акта будет происходить практически мгновенно. Благодаря блокчейну будет происходить подтверждение и прозрачность этого процесса на всех уровнях, с другой стороны ИИ сможет передавать документ во все нужные стадии, на все уровни принятия этого документа или решения», — говорит аналитик.

Однако пока никто не смог приблизиться к созданию полноценного искусственного интеллекта. Те же технологии машинного обучения, которые могут в Интернете заменять людям лица, искать пользователей в соцсетях по фотографиям и т.д., используют алгоритмы, работающие на простых паттернах.

Эксперт объяснил, почему Путина интересует искусственный интеллект

«Действительно, они работают на массиве big data, то есть берут из старого и создают нечто новое. Но если кто-то разработает настоящий ИИ, он станет абсолютным лидером во всей технологической сфере мира. В теории можно даже говорить о достижении технологической сингулярности, и страна, получившая такие технологии, станет абсолютным лидером. Так что президент абсолютно прав. Собственно Россия должна заниматься этим направлением, если не хочет отстать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, глава российского государства не раз признавался, что его очень интересует тема искусственного интеллекта. По его мнению, за ним будущее человечества. В феврале он заявил, что изучит возможности внедрения этой технологии в экономику страны.

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Автор: Сергей Чемеков
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