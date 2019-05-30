Клинцевич назвал верхом лицемерия обращение Рады в ООН из-за «дискриминации» народов РФ

Москва, 30 мая. Обращение украинского парламента в ООН по правам коренных народов в России является насквозь лживым документом, заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, украинские депутаты, обратившись к ООН из-за «дискриминации» народов России, решили таким образом ответить на резкую критику в РФ недавно вступившего в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который дискриминирует русскоязычное население и носителей других языков.

«Призыв обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов, содержащийся в обращении, депутаты Верховной рады должны адресовать, прежде всего, самим себе», — сказал Клинцевич, отметив, что обращение Киева в ООН — «верх лицемерия».

В четверг стало известно, что Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России. Украинские парламентарии призвали международную организацию обратить внимание на якобы «дискриминацию» коренных народов РФ, сообщила «Газета.ру».

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что вместо распространения лживых сведений о якобы «притеснениях» в России коренных народов, Киеву нужно в первую очередь «на себя оборотиться».