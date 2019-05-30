Друзь извинился за скандал на передаче «Кто хочет стать миллионером?»
Москва, 30 мая. Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес извинения за скандал на программе «Кто хочет стать миллионером?», говорится в отчете заседания правления МАК ЧГК, которое состоялось 26 мая.
Правление МАК ЧГК рассмотрело заявление редактора «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера, у которого произошла ссора с Друзем. После скандала было предложено отстранить магистра с должности вице-президента МАК, однако присутствующие не поддержали эту идею.
В правлении отметили, что скандал на «Кто хочет стать миллионером?» не имеет отношения к деятельности МАК «Что? Где? Когда?». Однако Друзь принес извинения за произошедшее и свое поведение, которое отразилось на репутации клуба.
«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?», — заявил Друзья. — Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред».
Напомним, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Бер обвинил Друзя в попытке подкупа перед эфиром. Знаток в ответ заявил, что на нечестную игру его якобы пытался спровоцировать сам Бер. Руководство Первого канала приняло решение отстранить от участия в эфире обоих участников скандала.