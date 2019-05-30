Украина запретила ввоз еще пяти книг из России

Киев, 30 мая. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны еще пяти изданных в России книг, об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Госкомтелерадио отказало ООО «Якабу Трейд» в выдаче разрешений на ввоз с территории государства пяти книг», — заявили в комитете.

Отмечается, что под запрет попали пять книг московских издательств «Альпина Паблишер», ООО «Издательство «Добрая книга», ООО «Клевер-Медиа-Групп» и ООО «Манн, Иванов и Фербер». Речь идет о детской книге Евгении Поповой и Лилу Рами «Найди и покажи. Кем я стану?». По мнению украинской стороны, в детской книге якобы пропагандируются российские силовые структуры и военные профессии.

Кроме того, запрещен ввоз книг Максима Дорофеева «Джедайские техники» и Марины Мелии «Бизнес — это психология». Также под запрет попали переводы книг Френсиса Реймонда «История бизнеса. День за днем» и Джолайн Годфри «Как научить ребенка обращаться с деньгами». Книги попали под запрет из-за использования российской символики.

Закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России был подписан экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году. Предполагалось, что этот шаг станет стимулом к развитию украинского рынка печатной продукции. В настоящее время для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Ранее под запрет на Украине попали 17 книг, в том числе книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя запрет на ввоз «Мастера и Маргариты», отметил, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет. Кроме того, Пушков увидел в запрете попытку создать «ложную историю».