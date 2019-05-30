Москва, 30 мая. Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Головным разработчиком бортового комплекса новых самолетов является НПП «Полет». По его словам, предприятие уже успешно завершило опытно-конструкторские работы по модернизации военных машин.

Таким образом, подчеркнул Криворучко, Воздушно-космические силы получат второе поколение ВКП. А третье поколение уже будет основано на базе самолета Ил-96-400.

По словам замминистра, сейчас Россия обладает технологиями, которые могут позволить создать новейшие системы радиосвязи и управления для истребителя Су-57 и других перспективных самолетов.

Как отмечает телеканал 360, Ил-80 и Ил-82 не случайно называют «самолетами Судного дня», ведь они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.

Гендиректор НПП «Полет» Александр Комяков рассказал, что второе поколение Ил-80 и Ил-82 отличается повышенной надежностью. Они используют меньше энергии, но при этом более живучие и функциональные.

Задачей обновленных «самолетов Судного дня», по его словам, заключается в организации сетей связи в абсолютно неприспособленных условиях, когда наземная инфраструктура для этого отсутствует, либо полностью разрушена.