Минфин США стимулирует угрозами санкций нулевой спрос на трежерис

«Форс-мажорный» мониторинговый доклад американского Минфина о крупнейших торговых партнерах США, вышедший в свет 29 мая, на этот раз был воспринят экспертами с особым интересом.

Привычная практика была такова, что этот документ готовился и публиковался дважды в год: в начале апреля и в начале октября (по итогам финансового года в США, который начинается 1 октября предыдущего и заканчивается 30 сентября текущего календарного года). Так что нынешний доклад можно считать «внеочередным».

Почему же ведомству Стивена Мнучина так срочно потребовалось пересмотреть и уточнить свои оценки важнейших внешнеторговых партнеров США? Ответ, который лежит на поверхности, — начатая администрацией Дональда Трампа полномасштабная американо-китайская «торговая война».

Правда, импортные пошлины, введенные официальным Вашингтоном против товаров с маркой made in China, не только не снизили дефицит двусторонней торговли, но и привели к взрывному росту «замещающего» импорта из других стран Юго-Восточной Азии, прежде всего из Вьетнама. В какой мере этот рост является заслугой вьетнамской и других национальных экономик ЮВА, а в какой — мимикрией китайских производителей, использующих иностранную маскировку для своего экспорта, — вопрос открытый. Но факт заключается в том, что теперь вместо одного «Красного дракона» рынок США находится под давлением еще и множества весьма разноцветных «дракончиков», за которыми теперь тоже приходится следить. Как говорится, «процесс пошел…»

В результате под формальные критерии для включения той или иной страны в доклад: 1) профицит в двусторонней торговле с США должен превышать 20 млрд долл. в год; 2) профицит счета текущих операций страны должен достигать не менее 3% от национального ВВП; 3) чистые покупки иностранной валюты центробанками должны составлять не менее 2% от ВВП страны в 12-месячном периоде, — попали уже не 9, а 12 государств мира.

При этом в «сером списке» подозреваемых в валютных манипуляциях оказались не только «старые» клиенты: КНР, Япония, Германия и Корея, но также Вьетнам, Италия, Ирландия, Сингапур и Малайзия. В то же время из этого списка оказались исключены Индия и Швейцария. К странам-фигурантам «серого списка» Минфин США применяет режим постоянного мониторинга и в любой момент может перевести их в «черный список», то есть объявить «валютными манипуляторами».

Но этого мало: уже в следующем докладе критерии будут изменены таким образом, что под его действие будут подпадать все торговые партнеры США, оборот с которыми превысит 40 млрд долл. в год, подозрительными будут считаться государства с профицитом счета текущих операций в 2% и более от ВВП, а временной интервал чистых покупок иностранной валюты центробанками будет снижен до 6 месяцев.

В таком случае «под прицелом» американского Минфина теперь, скорее всего, окажется и Россия. Объем наших внешнеторговых операций с США в 2018 году составил чуть больше 25 млрд долл., но с учетом экспорта-импорта услуг он заметно превышает «планку отсечения» в 40 млрд долл.

Поэтому не удивляет тот факт, что глава ЦБР Эльвира Набиуллина моментально отреагировала на возможность включения России в «серый список» американского Минфина, заявив, что закупки валюты Банком России не имели своей целью манипулировать обменным курсом рубля в сторону его понижения относительно доллара.

При этом опубликованные данные МВФ оценивают ВВП России в 2018 году в 1,63 трлн долл., а ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 4,213 трлн долл. При всей условности как показателя ВВП, так и показателя ППС, это означает, что средний обменный курс российского рубля по отношению к американскому доллару в 2018 году был занижен примерно в 2,58 раза, то есть должен был составлять не 62,9264, а 24,3461 «деревянных» за один «вечнозеленый».

Поскольку чистые закупки валюты Центробанком России в 2018 году, даже с учетом паузы в августе-декабре, в рамках «бюджетного правила» составили свыше 60 млрд долл. (это без учета золота), а только за первую треть 2019 года — более 31 млрд долл., то под американское «правило 2%» Россия в октябре попадет, что называется, железно, и то же самое касается и профицита счета текущих операций. И здесь даже отсутствие у нашей страны профицита в торговле с США не станет препятствием для ее включения в список предполагаемых «валютных манипуляторов» — тем более, с учетом длящейся антироссийской истерии со стороны Соединенных Штатов.

Но не будем грешить «россиецентричностью» — даже если на ней настаивают наши «партнеры» из числа государств «коллективного Запада». Опубликованный внеочередной доклад Минфина США, судя по его содержанию, адресован прежде всего странам-крупнейшим держателям ценных бумаг американского казначейства (плюс Вьетнаму и Малайзии, но это — отдельная тема, которая рассмотрена выше). Последние размещения этих бумаг показали почти полное отсутствие интереса к ним со стороны внешних инвесторов, а за счет внутренних (включая сюда Великобританию с ее оффшорами типа Каймановых, Виргинских и прочих островов, а также Бельгии) — ничего не заработаешь.

Так что всех, кто поставляет свои товары и услуги в США в обмен на долговые расписки (доллары Федрезерва), ведомство Стивена Мнучина — прямо накануне саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 28—29 июня 2019 года — решило простимулировать к вложению их доходов в «трежерис», угрожая обвинением в «валютных манипуляциях» — разумеется, с последующим введением против них санкционного режима.

Вот такой сегодня получается «глобальный рынок свободной торговли». За что боролись — на то и напоролись.