Саратовский омбудсмен рассказала подробности о нападении школьника с топором

Саратов, 30 мая. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, ссылаясь на воспоминания классной руководительницы, рассказала подробности нападения школьника с топором.

По словам омбудсмена, сперва подросток прошел мимо класса, и учительница решила, что тот решил прогулять урок, на котором дети писали контрольную. Она окликнула мальчика, но тот никак не отреагировал. Однако вскоре ученик вернулся и начал забрасывать класс бутылками с зажигательной смесью. По счастью, ни одна из них так и не загорелась.

«Он вернулся с этими тряпками, начал поджигать, бросать эти бутылки, учительница сказала, что было очень страшно за детей, и она крикнула: «Дети, бегите!», и дети побежали из класса», — рассказала Загородняя в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Саратове».

После этого злоумышленник взял топор и напал на шестиклассницу, которую встретил в коридоре. В итоге девочка была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Врачам пришлось зашивать ей рассеченную рану на голове.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая в поселке Большевик города Вольск (Саратовская область). Согласно предварительным данным, напавший на одноклассников ребенок воспитывался в неполноценной семье и был переведен на индивидуальное обучение. По словам педагогов, у него всегда были конфликты с другими детьми.

Суд арестовал школьника на два месяца. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетних общеопасным способом. Сам подозреваемый своей вины не признает.