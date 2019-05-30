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Глава следственного отдела СК, его зам и крымский адвокат задержаны за взятку

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Глава следственного отдела СК, его зам и крымский адвокат задержаны за взятку

Москва, 30 мая. Высокопоставленные сотрудники Московского следственного отдела СК РФ на воздушном и водном транспорте подозреваются в получении крупной взятки. Еще одним участником их преступного сговора, по данным следствия, является адвокат адвокатской палаты Крыма, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, руководитель и следователь указанного отдела ММСУТ СК вступили в сговор с адвокатом. Их целью было получение взятки от фигуранта уголовного дела. Взамен они должны были выдать изъятые при обыске предметы и документы. 20 мая этого года адвокат получил взятку в размере одного миллиона рублей, которые они распределили между собой.

Сегодня все трое были задержаны следователями московского ГСУ СК РФ и сотрудниками регионального УФСБ. С ними проводятся все необходимые следственные действия. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

Федерал Пресс со ссылкой на агентство городских новостей «Москва» пишет, что речь идет о Дмитрии Коровине и его заместителе Александре Задорине.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: sledcom.ru
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