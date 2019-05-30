Софи Тернер рассказала об участии в спин-оффах «Игры престолов»

Москва, 30 мая. Британская актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов», рассказала о своем возможном участии в спин-оффах шоу. Об этом сообщает Sky News.

Звезда отметила, что навсегда покончила с Сансой.

«Я думаю, настало время попрощаться с Сансой. Я готова это сделать», — сказала 23-летняя знаменитость.

По ее словам, возвращение к роли старшей дочери лорда Эддарда Старка из Винтерфелла и его жены Кейтилин Старк может стать для нее «еще большей травмой».

В то же время актриса призналась, что десять лет работы над «Игрой престолов» стали лучшими в ее жизни, и обрадовалась, что теперь ей не нужно переживать из-за спойлеров. При этом она добавила, что немного скучает по тем временам, когда нужно было хранить в тайне сюжет саги.

Первая серия «Игры престолов» вышла в 2011 году, в мае этого года зрителям показали заключительный эпизод восьмого, финального сезона шоу. Отмечается, что по мотивам сериала уже готовят три спин-оффа.

«Игра престолов» стала обладателем нескольких престижных наград, в том числе «Эмми» и «Золотого глобуса», напомнила «Газета.ру».

Ранее Джордж Мартин, автор книг «Песнь льда и пламени», по которым был снят сериал, намекнул, что финал книг может отличаться от финала киноленты.