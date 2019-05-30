Строители Крымского моста объяснили появление таинственного поезда

Симферополь, 30 мая. В пресс-службе Крымского моста корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали, откуда на переправе через Керченский пролив появился поезд, фотографии которого вызвали живой интерес у пользователей Сети.

«Это служебный вагон строителей железнодорожного подхода к мосту со стороны Кубани», — объяснила пресс-служба.

Напомним, что вчера пользователи соцсетей начали публиковать фото проезжающего по Крымскому мосту поезда, предположив, что начались первые испытания пассажирских поездов.

Пока мы спали.

В рамках испытаний по Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд pic.twitter.com/HgA0KtDzrL — Прогрессивная Россия (@russia_progress) May 30, 2019

В связи с этим многих интересующихся Крымским мостом удивило отсутствие официальной информации о готовности рельсового пути для железнодорожного движения.

На запрос корреспондента ФАН в пресс-службе Крымского моста ответили, что на данный момент продолжается укладка рельсов.

Служебный поезд используется во время инспекционных визитов руководства для контроля хода работ, в том числе на участке сопряжения моста с краснодарским подходом, пояснили строители Крымского моста.

Планируется, что железнодорожная часть Крымского моста откроется в декабре 2019 года. Автодорожная часть была введена в эксплуатацию в середине мая 2018 года — на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. За год им воспользовались более пяти млн автомобилистов, что в три раза больше пропускной способности паромной переправы в Керчи. Кроме того, мост через Керченский пролив позволил сэкономить на транспортировке более 16 млрд рублей.