Симферополь, 30 мая. Власти Крыма уверены, что США не смогут оказать влияния на результаты предстоящих региональных выборов на полуострове. Об этом заявил вице-спикер государственного Совета республики Крыма Владимир Бобков.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что США планируют вмешаться в предстоящие региональные выборы в России. По его словам, Вашингтон попытается оказать влияние на результаты выборов в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. Он также добавил, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета установила факты, которые свидетельствуют о том, что американская сторона готовит активистов протестных движений и финансирует антироссийские акции.

В свою очередь Бобков выразил уверенность, что США не удастся оказать влияние на ход предстоящих региональных выборов в Крыму, так как на полуострове сложилась стабильная социально-политическая обстановка.

«Никакие планы и стратегии США насчет Крыма не представляют политической перспективы. Политическая ситуация в Крыму стабильная. Крым в политическом смысле абсолютно монолитен», — пояснил Бобков.

Он также порекомендовал властям США не тратить средства на вмешательство в российские выборы, направив их на решение экономических проблем. Бобков выразил уверенность, что в США есть большое количество людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что голосования о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные референдумы проходили и в других странах.