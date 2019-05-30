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Россия попала в рейтинг самых посещаемых стран мира

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Россия попала в рейтинг самых посещаемых стран мира

Москва, 30 мая. Россия попала в топ-20 самых посещаемых стран мира по версии Всемирной туристской организацией (UNWTO). Полный список самых посещаемых стран опубликован на сайте организации.

По данным UNWTO, в 2018 году Россию посетили 24,6 млн туристов, что позволило стране оказаться на 16-м месте рейтинга самых посещаемых стран. Первое место в рейтинге заняла Франция, ее посетили 93,2 млн туристов за прошлый год. Вторую строчку в списке самых популярных у туристов стран заняла Испания с 82,8 млн туристов в прошлом году. Замыкает тройку лидеров по количеству туристов Китай – 62,9 млн человек. Чуть меньше туристов посетили Италию – 62,1 млн человек.

Кроме того, UNWTO назвала страны с самым большим приростом туристов по сравнению с предыдущими годами. Первую строчку занял Эквадор, в эту страну в 2018 году приехали на 51% туристов больше, чем ранее. Также среди лидеров оказались Египет с приростом в 36,8%, Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).

Ранее путешественники назвали самые фотографируемые мировые достопримечательности. Первую строчку рейтинга занимает одна из самых знаменитых башен в мире — Эйфелева. За нее проголосовали 18% туристов. Второе место заняла турецкая Каппадокия, за нее проголосовали 15% туристов. Замкнул тройку самых фотографируемых мест мира римский Колизей с 13% голосов.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Всемирная туристская организация
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