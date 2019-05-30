Почему Рада отказалась принять отставку Гройсмана

На Украине идет политический торг, чиновники старой команды пытаются показать свою значимость для украинской политики. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Отказ парламента

Верховная рада Украины отказалась принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Инициативу поддержали лишь 97 человек при необходимом минимуме в 226 голосов. Гройсман поблагодарил парламент за это решение.

Согласно украинскому закону, отставка премьер-министра повлечет уход всего правительства. Кабинет министров продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового состава Верховной рады.

Политический торг

По словам Евгения Валяева, все политические события на Украине связаны, в первую очередь, с предстоящими выборами в парламент страны. Времени осталось совсем немного, поэтому каждый шаг может стоить нескольких процентов голосов. При этом все политические силы понимают, что им остается бороться лишь за небольшой процент электората, так как победу на выборах одержит партия новоизбранного президента Владимира Зеленского. Стоит вопрос о том, каким будет преимущество партии новоизбранного президента и понадобятся ли ему союзники для формирования правящей коалиции.

«Нейтральные и новые политические силы могут рассчитывать на то, чтобы пройти в парламент хотя бы с минимальный процентом, а также войти в коалицию к Зеленскому. Тот же Гройсман отказался от союза с Петром Порошенко и, вполне очевидно, готов к стратегическому союзу с новым лидером страны. Гройсман готов будет войти и в новое правительство, получив какой-нибудь важный портфель. Но для этого нужно показать свою значимость не только как опытного чиновника, но и как политика, за которым стоят люди», — пояснил Евгений Валяев.

Для этого, по мнению эксперта, Гройсману нужна площадка, с которой он бы мог высказываться, нарабатывая себе авторитет и поддержку. Поэтому Гройсману и его окружению нужно как можно дольше оставаться при своих должностях, которые обладают ресурсом. В этом свете логичным выглядит то, что парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Происходит политический торг.

«Гройсману будет очень сложно рассчитывать на весомый процент поддержки на выборах. Во-первых, он очень связан с неудачами Петра Порошенко, а у людей есть запрос на новые лица. Во-вторых, запрос на новые политические силы в полной мере реализует партия Зеленского, а также политический проект музыканта Вакарчука под названием «Голос». Остальным политическим силам еще предстоит решить, каким же образом им добиваться внимания электората.

Одно дело, если у тебя есть сформированная группа поддержки, которая, например, есть у партии Тимошенко. Или политическая сила опирается на конкретную идеологию, на тот же украинский национализм, — и ждет поддержки своей аудитории», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что в такой расстановке сил безликим партиям будет сложно, поэтому Владимиру Гройсману нужно придумать что-то большее, чем держаться за пост премьер-министра и делать унылые заявления, что он никогда не боится ответственности. Этим украинского избирателя уже не заманить, уверен Валяев.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.