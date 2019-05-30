Новый закон об образовании урежет обучение на русском языке в школах Украины

Киев, 30 мая. Верховная рада Украины поддержала законопроект о полном общем среднем образовании в стране, в первом чтении за него проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.

По словам министра образования Лилии Гриневич, «законопроект предусматривает новации для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев». Проект закона предполагает, что в школах страны обучать будут на государственном языке — украинском. При этом есть несколько вариантов для коренных народов и национальных меньшинств.

Гриневич заметил, что представители коренных народов государства, которые «не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которое бы защищало их язык» будут проходить обучение на языке коренного народа. При этом они должны будут в обязательно порядке изучать и украинский.

Вторая модель предполагает постепенное увеличение доли уроков в школах на государственном языке. Этот вариант предусмотрен для средних образовательных учреждений национальных меньшинств, которые говорят на языках Евросоюза. В этом случае в начальных классах преподавать будут на родном языке учеников, в пятом классе около 20% объема учебного времени в год должно занимать обучение на украинском, в девятом классе — до 40%, а в старшей школе — не менее 60%.

Также законопроект включает еще одну модель, которая будет работать для остальных национальных общин Украины. Она предполагает, что в начальной школе преподавать будут на языке меньшинства, а с пятого класса порядка 80% учебного времени займут уроки на украинском.

По словам Гриневича, закон «дает возможность создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа из учащихся классов одной параллели и смежных классов».

«Благодаря этим группам дети смогут действительно выбрать, что они будут учить, какой выборочный предмет их действительно интересует», — объяснил он.

Таким образом, новый закон об образовании урежет обучение на русском языке в украинских школах.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон об образовании, который ограничивает право обучаться на языках национальных меньшинств.

Политолог Игорь Рябов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что новый закон об образовании на Украине направлен в первую очередь на отторжение прав русскоязычного населения, на дерусификацию украинской культуры, на ее ослабление.