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Россия

Виртуальная телеведущая встретила Путина в «Школе 21»

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Виртуальная телеведущая встретила Путина в «Школе 21»

Москва, 30 мая. Президента РФ Владимира Путина в основанной Сбербанком школе программирования «Школа 21» встретила виртуальная телеведущая Елена. Цифровой аватар приветствовал главу государства на экспозиции, где были представлены разработки в области искусственного интеллекта.

В «Школе 21» президенту представили решения компании VisionLabs в области компьютерного зрения и разработки, позволяющие искусственному интеллекту распознавать лица и объекты. Кроме того, Путин ознакомился с работой системы анализа транспортных потоков Москвы и технологией, которая дает возможность вычислять подозреваемых в местах скопления людей.

Последняя, как отметил глава VisionLabs Александр Ханин, использовалась во время чемпионата мира по футболу и позволила задержать 62 человека, находившихся в розыске.

Также на выставке были продемонстрированы возможности нейронных сетей для обработки медиаконтента, решения «Яндекса» в сфере безопасных перевозок, разработки, помогающие врачам быстро выявлять инсульт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за пять лет Россия должна стать лидером в сфере компьютерных разработок, в том числе в сфере кибербезопасности. Российский лидер также отметил, что финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта должно быть увеличено.

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Автор: Василий Котов
Источник: ТАСС
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