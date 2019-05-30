Киев, 30 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в партию «Европейская солидарность» и получил партийный билет. Об этом он написал в Facebook.

По словам политика, в четверг, 30 мая, он написал заявление и получил членский билет. Бывший глава государства призвал украинцев последовать его примеру. По словам Порошенко, граждане должны обеспечить движение страны в Европейский союз и НАТО, а также совместными усилиями «защитить» Украину.

Партия «Блок Петра Порошенко» изменила название на «Европейскую солидарность». Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Порошенко планирует принять в них участие.

Источник, близкий к фракции в украинском парламенте, рассказал, что Порошенко больше не будет не только лицом, но и лидером этой политической организации. 31 мая пройдет официальный съезд партии, на котором обсудят планы и перспективы организации на внеочередных парламентских выборах, назначенные на 21 июля.

На официальном съезде партия сменит название и выберет нового лидера. Пока решение о том, кто им станет, не принято, обсуждаются различные варианты.

Отметим, что партия, согласно данным социологических опросов, является лидером антирейтинга. Так, 51,9% опрошенных украинцев заявили, что не поддержат ее не при каких обстоятельствах.

Напомним, в настоящее время Порошенко является фигурантом уголовного дела о возможной госизмене, а также уголовного дела о незаконном обогащении.

Первое дело о госизмене возбудило Государственное бюро расследований Украины. В ГБР пояснили, что причиной для открытия уголовного производства стала керченская провокация 25 ноября 2018 года, когда Порошенко отправил в Керченский пролив три корабля ВМСУ. Они незаконно нарушили границу РФ, опасно маневрировали, но в итоге были остановлены. Все моряки, находившиеся на борту, арестованы.

Второе уголовное дело возбудила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП). Причиной стали мошеннические схемы, с помощью которых Порошенко и депутат Кононенко расхищали миллиарды.