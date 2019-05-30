Иван Краско ответил на слухи о переезде в дом престарелых

Москва, 30 мая. Народный артист РФ Иван Краско прокомментировал слухи о намерении переселиться в дом престарелых.

Ранее друзья и коллеги Ивана Краско сообщили, что артисту негде жить, поэтому он собирается переехать в дом престарелых. Недвижимость 88-летнего актера оказалась в распоряжении родственников и бывших жен. Краско лишился загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом. В распоряжении актера осталась только баня в селе Вартемяги, которую он приобрел на собственные сбережения.

Иван Краско опроверг слухи о переезде дом престарелых, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.

«Я просто сказал, что мне не грозит жизнь бомжа, потому что у меня очень надежный Союз театральных деятелей, который ко мне прекрасно относится. И если что у меня всегда есть надежная крыша — Дом ветеранов сцены», — пояснил Краско.

Актер также добавил, что не намерен куда-либо переезжать, так как планирует продолжить свою театральную карьеру, передает «Пятый канал».

Стоит отметить, что Иван Краско был четырежды женат. При этом две последние супруги значительно моложе артиста. В 1997 году скончалась вторая жена Ивана Краско, в браке с которой у них родились двое детей. После смерти жены Краско был вынужден поделить дачу с дочерью Юлией, которая в настоящее время живет в Польше и практически не общается с отцом. Сейчас Краско живет в квартире своей третьей супруги.