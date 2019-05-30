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Технологии

Путин рассказал, как увеличить потенциал РФ в IT-сфере

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Путин рассказал, как увеличить потенциал РФ в IT-сфере

Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить потенциал страны в IT-сфере. Об этом он сказал, выступая на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Для этого глава государства предлагает активнее привлекать зарубежных специалистов, предоставлять им лучшие условия работы, а также взращивать собственные квалифицированные кадры.

«Надо сохранять свои таланты и привлекать лучших специалистов со всего мира. Кстати говоря, сегодня у нас достаточно много людей работает в этой сфере, но гораздо меньше, чем в странах, которые пытаются обеспечить себе лидерство», — отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что российские власти должны оперативно решать бюрократические вопросы по предоставлению иностранным специалистам гражданства или выдаче разрешения на работу.

Развитие искусственного интеллекта российский лидер назвал одним из самых перспективных направлений, которое определит то, каким будет будущее всего мира. По словам Путина, страна, получившая монополию на технологии, связанные с ИИ, станет «властелином мира».

Поэтому президент намерен в несколько раз увеличить финансирование научных разработок в этом направлении и подготовить законодательную базу. Он уже поручил Сбербанку разработать стратегию развития искусственного интеллекта, чтобы Россия в конечном итоге стала лидером в данном сегменте. Согласно отчету Сбербанка, развитие ИИ потребует инвестиций в размере 100 млрд рублей до 2024 года, 180 млрд — до 2030 года.

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Автор: Антон Соколов
Источник: ТАСС
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