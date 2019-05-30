Москва, 30 мая. Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.

Разоблачить заговор NASA и американского правительства помогло сравнение фотографии следа, якобы оставленного на поверхности Луны американским астронавтом, и снимка скафандра Нила Армстронга, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Daily Express.

Исследователь Фил Поллинг обратил внимание на то, что подошвы ботинок скафандра плоские, на них нет никаких углублений. След, который, как утверждают в NASA, был оставлен на Луне, при этом имеет совсем другую форму.

Отметим, сторонники теории лунного заговора еще несколько лет назад приводили сравнение фотографий в качестве аргумента за то, что высадки на Луну не было. Сторонников теории не смутил даже тот факт, что след на поверхности спутника земли принадлежит не Нилу Арсмотронгу, а другому астронавту Баззу Олдрину. Кроме того, известно, что астронавты надевали на ноги дополнительную защитную обувь.

Напомним, мнения, что американские астронавты не высаживались на Луну, придерживается, например, член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, именно в 1969 году началась эпоха фейковых новостей.

В 2017 году в серии авторских передач «Постскриптум» сенатор представил доводы в пользу версии, что высадка на Луну была снята в павильоне. С критикой выводов Пушкова выступили, в частности, академик РАН Эрик Галимов и главный научный сотрудник ГЕОХИ РАН Александр Бизилевский.

Руководители российской космической отрасли, конструкторы космической техники, заслуженные советские и российские космонавты неоднократно говорили о том, что теория лунного заговора совершенно несостоятельна.